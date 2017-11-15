Meksika'da Zetas lideri yakalandı

Meksika'nın ünlü uyuşturucu karteli Zetas'ın lideri Martiniano Jaramillo yakalandı.

56 yaşındaki Jaramillo, polis ve askerin ortak operasyonuyla ele geçirildi. Resmi açıklamaya göre, başkent Mexico City'deki bir Hastanenin yakınında çete lideri gözaltına alındı.

Jaramillo, 2010 yılında 72 Güney Amerikalı göçmen işçinin katledilmesinden ve başka birçok cinayetten sorumlu tutuluyordu. Söz konusu işçiler San Fernando kentinde kartel için çalışmayı reddedince öldürülmüş, cesetler bir yıl sonra toplu mezarda bulunmuştu.

Zetas liderinin ayrıca 10 Mayıs'ta evinde cinayete kurban giden aktivist Miriam Rodriguez'in öldürülmesinde de parmağı bulunuyor. Rodriguez, yıllarca çetenin öldürdüğünden şüphelenilen kayıp kızının izini sürmüş ve kısa süre önce cesedine ulaşabilmişti.