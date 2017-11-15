Yine tacizle suçlandı!

ABD
'de eski CIA
çalışanının kızı Roslyn Corrigan
, 16 yaşındayken eski ABD Başkanı George H.W. Bush
'un kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Time dergisine konuşan Corrigan, tacizin 2003'te babasının da aralarında bulunduğu CIA çalışanları ile Bush'un Teksas eyaletindeki toplantısı sırasında yaşandığını anlattı. Annesiyle birlikte Bush'un yanında fotoğraf çekimi için poz verdiklerini söyleyen Corrigan, "Tam fotoğraf çekimi sırasında elini belimden aşağı kaydırdı ve kalçamı sıktı" diye konuştu. Carrigan sözlerine, "Benim ilk tepkim mutlak korkuydu. Şaşkına dönmüştüm. Hiçbir şey söylemedim. Bir genç kız, eski ABD başkanına ne diyebilirdi ki? 'Hey dostum bana öyle dokunamazsın' mı diyecektim" ifadeleriyle devam etti. Taciz sırasında Bush'un 79, kendisinin ise 16 yaşında olduğunu hatırlatan Corrigan, "Ben sadece bir çocuktum" dedi.
DALGA GEÇER GİBİ ÖZÜR
Daha önceki açıklamalarında baba Bush'un bazı kadınlara uygunsuz biçimde dokunduğunu doğrulayan sözcüsü Jim McGrath, "Kimseye bilinçli şekilde acı yaşatmak istemiyordu. Fotoğraf çekimi sırasında incittiği herkesten özür
diliyor" ifadelerini paylaşmıştı.
ABD'nin 41'inci Başkanı George H. W. Bush hakkındaki suçlamaların sayısı, Roslyn Corrigan'ın açıklamalarıyla beraber 6'ya ulaştı. Ekim ayında birçok kadın, fotoğraf çekimleri esnasında Bush'un benzer davranışlar sergilediğini basınla paylaşmıştı. Başkanlık koltuğuna oturmadan önce CIA Başkanlığı görevini yürüten Bush'u suçlayan ilk isim, oyuncu Heather Lind olmuştu. Lind, 2014'te bir fotoğraf çekimi sırasında Bush'un kendisini taciz ettiğini duyurmuştu. Şu an 93 yaşında olan Bush'u cinsel tacizle suçlayanlar arasında yazar Christina Baker Kline da bulunuyor.
O ANIN FOTOĞRAFI
Roslyn Corrigan, tacizin Teksas'taki toplantı sırasında yaşandığını belirtip o anın fotoğrafını da paylaştı. Corrigan, "Fotoğrafta da görülebileceği gibi ağzım açık kalmıştı" ifadesini kullandı.