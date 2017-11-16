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’li sözcüden ’da kirli ortaklık itirafı

Giriş Tarihi: 16.11.2017
ABD’li sözcüden Rakka’da kirli ortaklık itirafı

karşıtı koalisyonun sözcüsü Dillon: -DEAŞ anlaşması sır değil. ’dan ayrılanlardan 300 kadarı potansiyel DEAŞ’lı

öncülüğündeki karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, ve DEAŞ arasında yapılan anlaşmanın ardından, 3 bin 500 sivilin 'yı terk ettiğini açıkladı. ABD'li sözcü, PYD ile DEAŞ arasındaki anlaşmanın sır olmadığını da iddia etti.
İngiliz BBC'nin PYD ve DEAŞ arasında anlaşma yapıldığı haberi sorulan ABD'li albay, anlaşma gereği 3 bin 500 sivilin kentten ayrılığını, bunların arasından 300 kadarının potansiyel DEAŞ militanı olarak belirlendiğini söyledi. Ryan Dillon, belirlenen kişilerden bilgi toplandığını ve DEAŞ militanı olup olmadıklarının kontrol edildiğini de ifade etti.

'ANLAŞMA SIR DEĞİL' DEDİ
"Rakka'dan çıkan tüm savaşçıların tespit edildiğini, yüzde 100 kesinlikle söyleyemem" diyen Dillon, anlaşmadan önce haftada 4-5 DEAŞ üyesinin teslim olduğunu, anlaşmanın ardından bu rakamın 100'e çıktığını da açıkladı. Dillon anlaşmayla ilgili 14 ve 19 Ekim'de yapılan basın toplantılarında bilgi verildiğini, DEAŞ ile PYD arasındaki anlaşmanın sır olmadığını da ifade etti.
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ABD’li sözcüden Rakka’da kirli ortaklık itirafı
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