Alman belediyeden Türk vatandaşlarına tehdit!

Berlin'in Friedrichshain-Kreuzberg Belediyesi, kentte yaşayan ve sosyal yardım alan Türkiye kökenlilere Türkçe mektup göndererek yurt dışında 4 haftadan fazla kalmamaları konusunda uyardı.

ÖDEMELER DURDURULACAK!

Hürriyet'in haberine göre; Federal Meclis, geçen yıl aralık ayında yardım parasını düzenleyen yasanın 41'inci maddesinin 12'nci paragrafında yer alan 41.A maddesini değiştirerek yurt dışında geçirilen sürelere yönelik düzenleme yaptı. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren değişikliğe göre, kira ve geçim için belediyeden sosyal yardım alan emekliler ve yaşlılar, yurt dışına gitmeden önce belediyelere haber verecek ve dört haftadan kalamayacak. Türkiye'de 4 haftadan fazla kalanların ödemeleri durdurulacak.

Yasa değişikliğinin ardından belediyeler, Almanca uyarı mektuplarıyla sosyal yardım alanları bilgilendirmişti. Friedrichshain-Kreuzberg İlçe Belediyesi ise kentte yaşayan Türkiye kökenliler için Türkçe uyarı mektubu gönderdi.

MEKTUPTA NELER YAZIYOR?

'Uyarı! Yurt dışında geçici kalma süresi hususunda yasa değişikliği' başlığıyla gönderilen mektupta şöyle denildi;

"Sosyal yardım alan kişinin kesintisiz dört haftadan fazla yurt dışında kalması durumunda dört haftadan sonra geçim giderleri (kira, yakıt, elektrik, sağlık sigortası vb.) devlet tarafından karşılanmayacaktır. Bundan sonraki yurt dışı seyahatlerinizi planlarken bu mevzuat değişikliğini dikkate alınız!

Alman Sosyal Kanunu'nun 60. Maddesi uyarınca sosyal yardım alan bireyler yaşam koşullarını içeren değişiklikleri resmi kurumlara (Sozialamt) bildirmekle yükümlüdür."

DÖNÜŞ TARİHİ KANITLANACAK

Uyarı mektubunda tüm yurt dışı gezileriyle ilgili bitiş veya dönüş tarihini ispatlayan belgelerin sosyal yardım dairesine verilmesi de istendi. Buna göre, yardım alan emekli, Almanya'ya geri döndüğünü ispatlamak için ya bizzat belediyeye gidip bildirim yapacak ya da uçak bileti, bilet rezervasyonları, pasaporttaki damga, arabasına benzin doldurduğuna ilişkin kasa fişi veya benzeri belgeleri belediye sunmak sunacak. Belediye, yardımı kesilen kişinin başvurması durumunda başvuru yaptığı tarihten itibaren ödemelere yeniden başlayacak.