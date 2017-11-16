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Avrupa'nın İslam karşıtları Prag'da buluşacak!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 17:40
Avrupa'nın İslam karşıtları Prag'da buluşacak!

Avrupa'da faaliyet gösteren İslam ve göçmenlik karşıtı partilerin liderleri Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelecek.

Çekya'da yayınlanan Pravo gazetesinin haberine göre, Çekya'da izlediği İslam ve göçmenlik karşıtı politikalarla ön plana çıkan Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Partisinin (SPD) Genel Başkanı Tomio Okamura'nın daveti üzerine Avrupa'daki İslam ve göçmen karşıtı partilerin liderlerinin Prag'da düzenlenecek konferansta bir araya geleceği belirtildi.

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Okamura, konferansla ilgili yaptığı açıklamada, ''Avrupa Parlamentosundaki Özgürlükler ve Uluslar Avrupası (ENF) grubunun toplantısı 15-16 Aralık'ta yapılacak. SPD de bu grubun üyesi olduğu için konferansın düzenlenmesini bizim üstlenmemiz gayet doğal.'' ifadelerini kullandı.

Konferansa, aşırı sağcı Ulusal Cephe (FN) partisi lideri Marine , 'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, İtalya Kuzey Birliği Partisi (Lega Nord) lideri Matteo Salvini, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) yetkililerinin yanı sıra ENF'nin Rumen, Bulgar ve İngiliz milletvekillerinin de katılması bekleniyor.

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Avrupa'nın İslam karşıtları Prag'da buluşacak!
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