BM'den Suudi Arabistan'a acil çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine, Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin acilen açılması çağrısını yineledi.

BM'ye bağlı Dünya Gıda Programı'nın (WFP) İcra Direktörü David Beasley, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Anthony Lake ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Yemen'e uygulanan ablukanın milyonlarca insanın hayatını tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

Açıklamada, Yemen'deki ablukanın kısmen kaldırılmasına rağmen, deniz, hava ve kara girişlerinin önemli bir kısmının halen kapalı olmasının ülkede felaket olan durumu daha kötüleştireceği vurgulandı.

Ablukadan dolayı Yemen'e ilaç, aşı ve temel gıda maddelerinin girişinin yapılamadığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu yardım malzemeleri olmaksızın aralarında çocukların da olduğu binlerce masum kurban ölecek." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, Yemen'de 11 milyonu çocuk 20 milyon kişinin acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunun, ülkedeki 14,8 milyon insanın temel sağlık hizmetlerinden mahrum olmasından dolayı 900 binden fazla kolera vakasının tespit edildiğinin altı çizildi.

"400 BİN ÇOCUK TEHDİT ALTINDA"

"17 milyon civarındaki insan bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmiyor ve 7 milyonu tamamen gıda yardımına bağlı olarak yaşıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, şiddetli akut beslenme yetersizliğinin yaklaşık 400 bin çocuğun hayatını tehdit ettiği belirtildi.

Yemen'deki tüm gıda stoklarının tükenmeye başladığı ve fiyatların hızla arttığına işaret edilen açıklamada, muhaliflerin kontrolündekiler de dahil ülkedeki tüm deniz, hava ve kara girişlerinin acilen açılması çağrısında bulunuldu.

Husilerin 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a balistik füze atmasının ardından koalisyon güçleri, 6 Kasım'da Yemen'deki hava, deniz ve kara tüm sınır geçişlerinin geçici şekilde kapatılmasını öngören bir karar almıştı.

"SINIRLARI AÇIN"

Kararın ardından BM yetkilileri ve sözcüleri, ülkedeki tüm sınırların açılması için çağrılarda bulunmaya devam ediyor.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Jamie McGoldrick, salı günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine Yemen'de başta Hudeyde Limanı olmak üzere tüm sınırların acilen açılması çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü William Spindler de BM radyosunun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, Yemen'in liman ve kara sınırlarının kapatılması nedeniyle insani yardımların geçen hafta ülkeye girişinin engellendiğini belirtmişti.