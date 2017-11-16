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’nın bir yakın komşusu daha oldu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017
Dünya’nın bir yakın komşusu daha oldu
Güneş Sistemi'ne kısmen yakın mesafede ılıman iklime sahip büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi. BBC'nin haberinde, Şili'deki La Silla Gözlemevi'nde, Yüksek Kesinlik Radyal Hız Gezegen Sondası (Harps) yardımıyla keşfedilen gezegenin, 11 ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Dünya'ya en yakın 2. dış gezegen olan yeni keşfe, "Ross 128 b" ismi verildi. Astronomlar, Ross 128 b'nin yüzey sıcaklığının Dünya'nınkine yakın olabileceğini öngörüyor. En yakın dış gezegen Proxima b'nin, Ross 128 b'ye göre yaşam için daha elverişsiz koşullara sahip olduğu biliniyor.
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Dünya’nın bir yakın komşusu daha oldu
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