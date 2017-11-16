Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Elon Musk duyurdu! 'Tesla Semi' nakliye sektörüne...

duyurdu! 'Tesla Semi' nakliye sektörüne...

Giriş Tarihi: 16.11.2017 10:38 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 10:44
Elon Musk duyurdu! 'Tesla Semi' nakliye sektörüne...

Tesla Motors’un CEO’su elektrikli kamyonun müjdesini paylaşımıyla verdi. Bugün büyük bir etkinlikle tanıtılacak olan elektrikli kamyon ‘Tesla Semi’ nakliye sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Tesla, Model 3'ün geciken siparişlerini yetiştirmek için mücadeleye devam ediyor. Ancak bu 'ın yeni bir elektrikli aracını tanıtmasına engel teşkil etmedi. Perşembe günü ilk kamyonunu tanıtacak olan Tesla'nın patronu aracılığıyla canlı yayın yapacaklarını duyurdu.

YENİ ELEKTRİKLİ VE UZUN MESAFELİ KAMYONU TANITACAK

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk yeni elektrikli ve uzun mesafeli kamyonunu Perşembe akşamı tanıtacağını açıkladı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Bu yeni araç zihninizi kafanızdan temizleyip alternatif bir boyuta uçuracak' gibi ilginç bir cümle kurdu. Tesla elektrikli kamyonun aslında tanıtımı birkaç hafta önce yapılması planlanıyordu.

Musk, Model 3'ün üretiminde aksaklıkların yaşanması, Porto Riko ve diğer kasırga bölgeleri için yardımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtti. Tesla yeni elektrikli kamyonunun tanıtımını kendi web sitesi ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlayacak.

Elon Musk’ın tellağı Ali Güvenç'e dünyadan randevu yağıyor
Erdoğan-Elon Musk görüşmesinden sonra flaş gelişme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Elon Musk duyurdu! 'Tesla Semi' nakliye sektörüne...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN