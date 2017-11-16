Elon Musk duyurdu! 'Tesla Semi' nakliye sektörüne...

Tesla, Model 3'ün geciken siparişlerini yetiştirmek için mücadeleye devam ediyor. Ancak bu Elon Musk'ın yeni bir elektrikli aracını tanıtmasına engel teşkil etmedi. Perşembe günü ilk kamyonunu tanıtacak olan Tesla'nın patronu Twitter aracılığıyla canlı yayın yapacaklarını duyurdu.

YENİ ELEKTRİKLİ VE UZUN MESAFELİ KAMYONU TANITACAK

Geçtiğimiz günlerde ülkemize gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Elon Musk yeni elektrikli ve uzun mesafeli kamyonunu Perşembe akşamı tanıtacağını açıkladı. Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 'Bu yeni araç zihninizi kafanızdan temizleyip alternatif bir boyuta uçuracak' gibi ilginç bir cümle kurdu. Tesla elektrikli kamyonun aslında tanıtımı birkaç hafta önce yapılması planlanıyordu.

Musk, Model 3'ün üretiminde aksaklıkların yaşanması, Porto Riko ve diğer kasırga bölgeleri için yardımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığını belirtti. Tesla yeni elektrikli kamyonunun tanıtımını kendi web sitesi ve Youtube kanallarından canlı olarak yayınlayacak.