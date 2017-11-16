Lavrov'dan flaş Türkiye ve İran açıklaması

Konuyla ilgili açıklama yapan Lavrov, "En yakın zamanda Türkiye ve İran dışişleri bakanları dahil partnerlerimizle bu temaslara devam edeceğiz" dedi.

Suriye konusundaki temasların sürekli olarak devam ettiğini dile getiren Lavrov, şöyle konuştu:

"Rusya ve Türkiye liderleri Soçi'de bir araya geldi ve yaptığı görüşme sırasında uluslararası sorunlar arasında Suriye sürecinde koordinasyona dikkat ettiler. Rusya, İran ve Türkiye katılımıyla Astana süreci yönünde hem dışişleri bakanlıkları hem savunma bakanlıkları arasında çalışmalarda bulunuyor. Bu tür temaslardan gerçek fayda alıyoruz, bu çalışmalar BM GK'nin 2254 numaralı kararnamesinin gerçekleştirilmesini sağlıyor."