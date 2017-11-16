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Lavrov'dan flaş ve açıklaması

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 09:42 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 09:52
Lavrov'dan flaş Türkiye ve İran açıklaması

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, ve Dışişleri bakanlarının en yakın gelecekte Suriye barış sürecini görüşeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Lavrov, "En yakın zamanda ve dışişleri bakanları dahil partnerlerimizle bu temaslara devam edeceğiz" dedi.
Suriye konusundaki temasların sürekli olarak devam ettiğini dile getiren Lavrov, şöyle konuştu:

Son dakika: Astana'da taraflar anlaşmaya vardı

" ve Türkiye liderleri Soçi'de bir araya geldi ve yaptığı görüşme sırasında uluslararası sorunlar arasında Suriye sürecinde koordinasyona dikkat ettiler. Rusya, İran ve Türkiye katılımıyla Astana süreci yönünde hem dışişleri bakanlıkları hem savunma bakanlıkları arasında çalışmalarda bulunuyor. Bu tür temaslardan gerçek fayda alıyoruz, bu çalışmalar BM GK'nin 2254 numaralı kararnamesinin gerçekleştirilmesini sağlıyor."

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Lavrov'dan flaş Türkiye ve İran açıklaması
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