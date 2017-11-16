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Son dakika: Kremlin'den açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 16.11.2017 20:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 20:06
Son dakika: Kremlin'den Soçi Zirvesi açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkan Erdoğan, Devlet Başkanı ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani arasında gerçekleşecek Soçi'deki zirvenin "Suriye Halkları Kongresi"nden bağımsız olacağını bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı Vladimir ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında Soçi'de düzenlenecek zirvenin, "Suriye Halkları Kongresi"nden bağımsız olacağını söyledi.

Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Soçi kentinde 22 Kasım'da düzenlenecek üçlü zirvede, Suriye'nin ana gündem maddesi olacağını belirtti.

22 KASIM'DA DÜZENLENECEK

Üçlü zirvenin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleşen görüşmeden ayrı bir formatta olacağına dikkati çeken Peskov, "22 Kasım'da düzenlenecek zirve, Suriye'de siyasi çözüm, istikrar ve güvenliğin garantörü 3 ülke arasında yapılacak. Bu zirve aynı zamanda 'Suriye Halkları Kongresi'nden de bağımsız bir toplantı olacak. Söz konusu kongreye ilişkin bir tarih henüz belirlenmedi." diye konuştu.

Peskov, zirvede herhangi bir anlaşma imzalanıp imzalanmayacağına ilişkin soruya ise cevap vermedi.

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Son dakika: Kremlin'den Soçi Zirvesi açıklaması
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