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taşıyan uçak düştü: 11 ölü

Giriş Tarihi: 16.11.2017 07:14 Güncelleme Tarihi: 16.11.2017 07:14
Turistleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü

'nın kuzeyinde taşıyan uçak düştü. 11 kişi hayatını kaybetti.

'nın kuzeyindeki Ngorongoro Krateri'nde taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

The Coastal Havacılık'ın direktörü Julian Edmunds, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde meydana gelen uçak sında 11 kişinin öldüğünü bildirmekten derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Açıklamada, yolcuların ve mürettebatın isimlerinin, ailelerine henüz haber verilmediği gerekçesiyle gizli tutulduğu kaydedildi. Arusha Bölge Polis Şefi Charles Mkumbo, kazanın nedenine yönelik soruşturma yapıldığını söyledi. 12 kişilik yolcu kapasitesine sahip olan uçak, kaza öncesinde, ülkenin önemli turistik noktalarından Serengeti 'ına doğru gidiyordu.

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Turistleri taşıyan uçak düştü: 11 ölü
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