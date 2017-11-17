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'tan " askeri olarak bitti" açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 19:55
Bağdat'tan DEAŞ askeri olarak bitti açıklaması

İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, 'ın ülkede askeri olarak bittiğini belirtti.

Araci, örgütün elinde bulundurduğu son bölge Rava'nın geri alınmasından dolayı güvenlik güçleri, halkı ve Şiilerin dini mercii Ali es-Sistani'yi tebrik eden bir mesaj yayınladı.

Mesajında Araci, "Böylelikle , Irak'ta askeri olarak bitti." ifadesine yer verdi.

Irak ordusu ve yerel aşiret güçleri, sabaha karşı başlatılan operasyon kapsamında Enbar'ın yaklaşık 230 kilometre batısında yer alan Rava'yı kurtarmıştı.

Irak güçleri, DEAŞ'ın elindeki son bölgeye girdi

Irak güçleri, önümüzdeki günlerde ülkenin batısındaki geniş çölleri patlayıcılardan temizleme ve Suriye sınırında güvenliği sağlamaya hazırlanıyor.

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Bağdat'tan "DEAŞ askeri olarak bitti" açıklaması
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