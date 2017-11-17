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, 'na saldırdı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 23:09
Grup Ruikonas, Yunanistan Savunma Bakanlığı'na saldırdı

Anarşist üyeleri, binasına saldırdı.

'ın başkenti Atina'da, anarşist üyeleri, güvenlik bariyerlerini aşarak Yunanistan binasına saldırdı.
Grup, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ne de benzer şekilde saldırı düzenlemişti.
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Grup Ruikonas, Yunanistan Savunma Bakanlığı'na saldırdı
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