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Hariri'den 'istişare için 'dayım' açıklaması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 19:20 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 19:31
Hariri'den 'istişare için Suudi Arabistan'dayım' açıklaması

başbakanlığı görevinden istifa eden , "Lübnan'daki durumun geleceği hakkında istişareler yapmak" için 'da bulunduğunu, aksi yöndeki tüm haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Hariri, "'daki durumun geleceği ve çevresindeki Arap ülkeleriyle ilişkileri konusunda istişareler yapma" amacıyla 'da kaldığını belirtti.

Hariri, Suudi Arabistan'da bulunma ve bu ülkeden ayrılma nedenleri ile ailesinin durumu hakkında, bunun aksine anlatılan "tüm hikayelerin söylentiden ibaret olduğunu" ifade etti.

Hariri'den flaş açıklama: 2 gün içinde Lübnan'dayım

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn hala Riyad'da olan Hariri'nin, cumartesi günü (yarın) Fransa'nın başkenti Paris'e gideceğini ve daha sonra istifa konusunu görüşmek üzere Lübnan'a geleceğini söylemişti.

'HARİRİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖZALTINDA TUTULDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önceki gün yaptığı açıklamada, Hariri'yi ailesiyle birkaç günlüğüne Fransa'ya davet ettiğini ancak bunun kesinlikle bir sığınma olmadığını kaydetmişti.

‘HAYATIM TEHLİKEDE’ DEDİ İSTİFA ETTİ

Lübnan Başbakanı , 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı.

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Hariri'den 'istişare için Suudi Arabistan'dayım' açıklaması
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