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tacizleri 'un da gündeminde

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 18:35 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 19:02
Hollywood tacizleri Bollywood'un da gündeminde

Cinsiyet ayrımcılığına karşı verdiği mücadeleyle de tanınan aktörü, film yapımcısı ve şarkıcısı Farhan Akhtar, Bollywood’daki kadınlara tacize uğradıkları takdirde seslerini yükseltmeleri için çağrı yaptı.

'da gündeme gelen cinsel taciz skandalları 'ın 'una kadar uzandı.

Şöhretler kaldırımında taciz isyanı

Tecavüz ve Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Adamlar Vakfı (MARD) kurucusu da olan Farhan casting koçlarıyla ilgili bazı hikayeler duyduğunu fakat doğrudan tacize uğrayan kişileri tanımadığını söyleyerek taciz kurbanlarına seslerini yükseltmelerini söyledi.

‘Yağmur Adam’ da tacizci çıktı!

Kısa bir süre önce aktör Facebook hesabından yayınladığı açık bir mektupla özellikle de tecavüz vakalarında kurbanı suçlayan açıklamalara ve cinsiyet ayrımcılığına karşı tepkisini göstermişti.

HOLLYWOOD’UN TACİZCİLERİ

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Hollywood tacizleri Bollywood'un da gündeminde
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