Hollywood tacizleri Bollywood'un da gündeminde

Hollywood'da gündeme gelen cinsel taciz skandalları Hindistan'ın Bollywood'una kadar uzandı.

Tecavüz ve Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Adamlar Vakfı (MARD) kurucusu da olan Farhan casting koçlarıyla ilgili bazı hikayeler duyduğunu fakat doğrudan tacize uğrayan kişileri tanımadığını söyleyerek taciz kurbanlarına seslerini yükseltmelerini söyledi.

Kısa bir süre önce aktör Facebook hesabından yayınladığı açık bir mektupla özellikle de tecavüz vakalarında kurbanı suçlayan açıklamalara ve cinsiyet ayrımcılığına karşı tepkisini göstermişti.

HOLLYWOOD’UN TACİZCİLERİ