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'dan flaş açıklaması

REUTERS

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 17.11.2017 15:14 Güncelleme Tarihi: 17.11.2017 15:22
İran'dan flaş Fransa açıklaması

, izlediği bölge politikasına karşı 'yanlı' tavır alan 'nın Ortadoğu'da gerilimi körüklediğini söyledi.

Devlet televizyonunun haberine göre dışişleri bakanlığı sözcüsü Bahram Kasemi, "Belli ki 'nın, isteyerek olsa da, olmasa da, Ortadoğu'da süren krizler ve insani felaketlere karşı yanlı bir bakış açısı var" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian dün yaptığı açıklamada, İran'ın Ortadoğu krizinde oynadığı rolden ve tartışmalı balistik füze programından dolayı kaygı duyduklarını söylemişti.

'PROGRAM SAVUNMA AMAÇLI'

Fransa'nın çok kez tekrarladığı füze programını görüşme çağrısını reddeden İran, bu programın savunma amaçlı olduğunu ve 2015 yılında büyük devletlerle yaptığı nükleer anlaşmanın kapsamına girmediğini söylüyor.

Fransa, füze denemeleri nedeniyle Avrupa Birliği'nin yeni yaptırımlar konusunda müzakereler yapılmasını öneriyor. Ancak AB dış politika yetkilisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer faaliyetlerini kısıtlayan anlaşmanın riske atılmasından yana olmadığını ifade etmişti.

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İran'dan flaş Fransa açıklaması
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