DEAŞ’ın Irak’taki son kalesi alındı

Irak
'ta terör örgütü DEAŞ
'ın elinde bulundurduğu son kasaba Rava geri alındı. DEAŞ'a karşı operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, "Irak ordu birlikleri ve yerel aşiret güçleri, Rava'nın tamamını DEAŞ'tan geri aldı ve oradaki kamu binalarına Irak bayrağını astı" ifadesini kullandı. Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci de, terör örgütü DEAŞ'ın ülkede askeri olarak bittiğini belirtti. Saatlerce süren şiddetli çatışmalar sonucunda DEAŞ militanlarının Suriye
tarafına doğru kaçtıkları öğrenildi.