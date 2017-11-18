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"'a döneceğim" açıklamasını yineledi

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2017 19:53
Hariri Lübnan'a döneceğim açıklamasını yineledi

başbakanlığından istifa ettiğini 'da açıklayan Saad , bugün gittiği 'te "Bağımsızlık Günü kutlamaları için orada (Beyrut) olacağım ve (Lübnan Cumhurbaşkanı) Mişel Avn ile görüştükten sonra konuyla ilgili tüm açıklamaları yapacağım" dedi.

başbakanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Saad , ülkesine döneceği yönündeki açıklamasını yineledi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine başkent 'te bulunan Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hariri, gelecek günlerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta olacağını belirterek, "Bağımsızlık Günü kutlamaları için orada (Beyrut) olacağım ve (Lübnan Cumhurbaşkanı) Mişel Avn ile görüştükten sonra konuyla ilgili tüm açıklamaları yapacağım." dedi.

Hariri'den flaş açıklama: 2 gün içinde Lübnan'dayım

Fransa ve Macron'a teşekkür eden Hariri, Macron'un dostluğunu unutamayacağını ifade etti.

"SALI GÜNÜ DÖNECEĞİM"

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hariri, eşiyle Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşmasının ardından Avn'ı telefonla arayarak "22 Kasım'daki Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için salı günü ülkeye döneceğini" söylemişti.

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Macron, Elysee Sarayı'nda Hariri ile basına kapalı görüşme yapmıştı.

Resmi ziyaret için gittiği 'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hariri'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifini kabul ettiğini ve yakında Fransa'ya geleceğini bildirmişti.

Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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Hariri "Lübnan'a döneceğim" açıklamasını yineledi
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