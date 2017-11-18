Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. New York’ta yangın paniği

’ta paniği

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 05:07
New York’ta yangın paniği

'un ünlü Harlem semtinde bir apartmanın en üst katında çıkan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin kentinde çıkan korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Olayın terör ile bir bağlantısının olmadığı açıklandı.

Yerel saat ile öğleden sonra 3 sıralarında başladığı tahmin edilen yangın, kentin ünlü Harlem semtinde bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangının çıkardığı yoğun duman bulutu Manhatten ve diğer semtlerden de görüldü. "İlk başta yeni bir terör saldırısı mı var?" sorusunun akıllara getirildiği yangının henüz neden çıktığı belirlenemedi.

Yangında ölen ya da yaralan olmadığı bildirildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
New York’ta yangın paniği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN