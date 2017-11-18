Orijinal Tenten çizimi 500 bin dolara satıldı

BBC'nin haberine göre, Tenten'in "Kral Ottokar'ın Hayaleti" başlıklı 1939 tarihli macerasının orijinal çini mürekkep çizimlerinden biri olan kare, Herge'ye ait kitap ve çizimlerin satıldığı müzayedenin en fazla değer biçilen parçası oldu.

Karede genç gazeteci Tenten ve köpeği Boncuk, bir muhafızın koruduğu saray koridorunda kraliyet mabeyincisinin ardında yürürken görülüyor.

"Esrarengiz Yıldız" macerasından orijinal bir çizim de aynı müzayedede 350 bin dolara alıcı buldu fakat "Hedef Ay" adlı maceranın NASA astronotları tarafından imzalanmış bir kopyasına talip çıkmadı.

İlki 1929 yılında yayınlanan "Tenten'in Maceraları", bugüne kadar 90 dile çevrildi ve 200 milyondan fazla satış yaptı. Tenten, bugün dünyanın en çok tanınan çizgi roman karakterlerinden biri.

Tenten'in "Ay Kaşifleri" macerasından orijinal bir çizim geçen yıl yine Paris'teki müzayedede 1 milyon 640 bin dolara satılarak rekor kırmıştı. Aynı yıl "Mavi Nilüfer" macerasından orijinal bir çizim Hong Kong'da 1 milyon 200 bin dolara alıcı bulmuştu.