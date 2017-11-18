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Devlet Başkanı Putin'in konvoyunda

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 16:03
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konvoyunda bomba ihbarı

Devlet Başkanı Vladmir'in St. Ptersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 yapıldı

Kremlin sözcüsü Dimitry Peskov, devlet Başkanı 'in, St. Petersburg gezisindeki kullandığı yol güzergahına 50 yapıldığını bildirdi.

50 BOMBA İHBARI

Tüm ihbarların asılsız olduğunu belirten Peskov, "Telefon teröristleri gün boyunca eşek şakası yaptı. Putin'in konvoyu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde ve ziyaret etmesi beklenen yerlerin çevresindeki tesislerde bulunduğu iddia edilen 50 veya daha fazla bomba ihbarı yapıldı" dedi.

Ayrıca Peskov, ihbarda bulunan kişilerin kimliklerinin tespit edilemediğini, kişilerin yurt dışında ikamet edebilme ihtimallerinin yüksek olduğunu belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in konvoyunda bomba ihbarı
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