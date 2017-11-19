AB zirvesinde "bayat sandviç" tartışması

İsveç'in Göteborg kentinde Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan "Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi"nde görevli polislere dağıtılan sandviçlerin "bayat olduğu" iddiası tartışmalara yol açtı.

İsveç basınındaki haberlere göre, zirvede görevli yaklaşık bin polise dağıtılan sandviçlerin bayat olduğu ileri sürüldü.





Göteborg Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Erik Nord, sandviçin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nord, paylaşımında "AB'den bize ikram edilen bayat sandviç'' yorumunu da yaptı.

BİN POLİSE DAĞITILDI



Göteborg Postası gazetesine açıklama yapan Nord, bayat sandviçler karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı. Sağlıksız göründüğü için sandviçe hiç dokunmadım. Eşimin yaptığı pasta ve böreklerden yanımda getirmiştim. Onlarla karnımı doyurdum'' ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde, "polislere bayat sandviç dağıtılırken AB liderlerinin her birinin öğle yemeği faturasının 63 avro olduğu"na dikkat çekildi.