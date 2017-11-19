Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. AB zirvesinde "bayat sandviç" tartışması

zirvesinde "bayat sandviç" tartışması

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.11.2017 21:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 01:51
AB zirvesinde bayat sandviç tartışması

'te dün başlayan zirvede görevli polislere dağıtılan sandviçlerin "bayat olduğu" iddiası tartışmalara yol açtı. Zirvede görevli komiser, fotoğrafını çektiği sandviçi sosyal medya hesında paylaştı.

'in Göteborg kentinde Avrupa Birliği () üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla dün başlayan "Adil İş ve Büyüme Sosyal Zirvesi"nde görevli polislere dağıtılan sandviçlerin "bayat olduğu" iddiası tartışmalara yol açtı.

İsveç basınındaki haberlere göre, zirvede görevli yaklaşık bin polise dağıtılan sandviçlerin bayat olduğu ileri sürüldü.



Göteborg Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Erik Nord, sandviçin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Nord, paylaşımında "AB'den bize ikram edilen bayat sandviç'' yorumunu da yaptı.

BİN POLİSE DAĞITILDI

Göteborg Postası gazetesine açıklama yapan Nord, bayat sandviçler karşısında hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Aynı sandviçler bin tane polis ve güvenlik görevlisine dağıtıldı. Sağlıksız göründüğü için sandviçe hiç dokunmadım. Eşimin yaptığı pasta ve böreklerden yanımda getirmiştim. Onlarla karnımı doyurdum'' ifadelerini kullandı.

Gazetenin haberinde, "polislere bayat sandviç dağıtılırken AB liderlerinin her birinin öğle yemeği faturasının 63 avro olduğu"na dikkat çekildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AB zirvesinde "bayat sandviç" tartışması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN