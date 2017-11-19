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Dünya Haberleri
Fas'ta gıda izdihamı: 15 ölü, 5 yaralı
Fas
'ta gıda izdihamı: 15 ölü, 5 yaralı
İHA
Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.11.2017
18:14
Güncelleme Tarihi: 19.11.2017
18:40
Fas
'ın Sidi Boualam bölgesinde yapılan gıda yardımında çıkan izdiham sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yetkililer tarafından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
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