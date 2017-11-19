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'ta gıda izdihamı: 15 ölü, 5 yaralı

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 18:14 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 18:40
Fas'ta gıda izdihamı: 15 ölü, 5 yaralı

'ın Sidi Boualam bölgesinde yapılan gıda yardımında çıkan izdiham sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yetkililer tarafından konuya ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Fas'ta gıda izdihamı: 15 ölü, 5 yaralı
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