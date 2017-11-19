Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Hariri salı günü Mısır'da Sisi ile görüşecek

Hariri salı günü 'da Sisi ile görüşecek

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 23:38
Hariri salı günü Mısır'da Sisi ile görüşecek

Lübnan Başbakanlığından istifa eden 'nin, 'ye giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geleceği bildirildi.

'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hariri'nin Salı günü 'ın başkenti 'ye giderek Sisi ile görüşeceği ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede hangi konuların ele alınacağı ve ziyaretin ne kadar süreceği hakkında bir bilgi verilmedi.

Hariri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine eşiyle birlikte dün 'dan 'e gitmiş, Macron ile bir araya gelmişti.

Hariri, Elysee Saray'ında Macron ile görüştükten sonra düzenlediği basın toplantısında, 22 Kasım Çarşamba günü Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılmak için Beyrut'ta olacağını açıklamıştı.

Saad Hariri, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hariri salı günü Mısır'da Sisi ile görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN