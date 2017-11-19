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meteoroloji uydusunu a fırlattı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 12:21
NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

Amerikan Havacılık ve Ajansı, Birleşik Kutup Uydu Sistemi programı kapsamında ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

Amerikan Havacılık ve Ajansı (), Birleşik Kutup Uydu Sistemi (JPSS) programı kapsamında ileri teknolojiye sahip meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, "JPSS-1" adı verilen uydunun, Delta-II roketiyle ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldığı duyuruldu.

JPSS-1'in fırlatmadan yaklaşık 63 dakika sonra kutup yörüngesine yerleştiği, güneş enerjisi panellerinin açıldığı ve çalışmaya başladığı bildirildi.

"HAVA TAHMİNLERİNİN HIZLI VE KESİN OLMASINI SAĞLAYACAK"

NASA'nın ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile yürüttüğü programın ilk ürünü olan JPSS-1, atmosferde basınç, nem ve deniz yüzeyi sıcaklığı ölçümleri ile bulutlanma, okyanus rengi, deniz buzu örtüsü, volkanik kül ve yangın gözlemleri yapacak. Elde edilecek veriler, hava tahminlerinin daha hızlı ve kesin olmasını sağlayacak.

NOAA Ulusal Hava Tahmini Hizmetleri Direktörü Louis W. Uccellini, acil durum ve afet yönetimlerinin, hayat kurtaracak kararlarda, giderek hava tahminlerine daha fazla güvenmek zorunda olduğuna dikkati çekerek, ileri teknolojili meteoroloji uyduları sayesinde afetlere yol açan atmosfer olaylarının günler öncesinden tespit edilebileceğini ifade etti.

NASA'nın NOAA ile yürüttüğü JPSS programı, halen kutup yörüngesinde atmosfer gözlemleri yapan meteoroloji uydularını teknolojik bakımdan ileri seviyede yenilemeyi amaçlıyor. JPSS-1'de tamamı önceki uydulardan daha ileri teknolojiyle donatılmış 5 ayrı ölçüm enstrümanı bulunuyor. NOAA projenin finansmanını sağlarken, NASA ise uyduları teknolojik donanımları ve yer sistemleriyle tasarlayarak fırlatma işlemlerini gerçekleştiriyor.

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NASA meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
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