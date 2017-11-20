Londra otobüslerine kahveli biyoyakıt!

İngiltere'nin başkenti Londra'da, yeşil enerjiden yararlanan bir kuruluş olan Bio-bean, bir yıl boyunca bir otobüsü çalıştırmak için yeterli miktarda kahve kaynaklı biyoyakıt ürettiğini açıkladı.

Şirket çoğunlukla Londra kahvelerinden atık kahve toplayarak işleme tabi tutuyor ve ortaya çıkan kahve yağını bir dizi hayvansal ve bitkisel yağla kaplıyor.

'KARBON EMİSYONUNU YÜZDE 10 AZALTABİLİR'

Dizelin yüzde 80'inden ve biyoyakıtların yüzde 20'sinden oluşan nihai karışım, bir otobüs yolculuğundaki karbon emisyonunu yüzde 10 oranında azaltabilir. Şirket yetkilileri, otobüslerin değişiklik yapılmaksızın yeni biyolojik yakıtla güçlendirilebileceğini söyledi.

Bio-bean şirketine göre, Londralılar günde ortalama 2-3 bardak kahve tüketmekte ve yılda toplam 200.000 ton kahve atığı oluşmaktadır. Yeşil girişimlerini başlatmak için Londra şehri, toplu taşımacılığı giderek daha fazla biyoyakıt haline getirildi.

Raporlara göre, başkent Londra'nın 9 bin 500 otobüsünün bir kısmı, pişirme yağı ve et işlenmesinden elde edilen içyağından üretilen biyoyakıtlar tarafından desteklenmektedir.

Bio-bean kurucusu Arthur Kay, şirketin yılda 38 milyar bardak kahvenin tüketildiği Fransa'da da büyümek istediklerini söyledi.