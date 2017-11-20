Netenyahu 6. kez ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise 6'ncı kez ifade verdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisinde "bir kaç saat boyunca" sorgulandığı bildirildi.

Polisin açıklamasında konuyla ilgili daha fazla bilgi yer almazken, İsrail basını ise soruşturmanın 4 saat sürdüğünü yazdı.

Sorgulamanın ardından Twitter hesabından bir açıklama yapan Binyamin Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturmasının başladığı günden beri söylediği cümleyi tekrarlayarak, "Hiç birşey çıkmayacak, çünkü hiçbir şey yok." yazdı.

Netanyahu, geçtiğimiz hafta da polis tarafından konutunda sorgulanmıştı. Başbakan Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu da daha önce yolsuzluk soruşturması kapsamında polise ifade vermişti.

Netanyahu hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

Tüm iddiaları reddeden Binyamin Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.