UCM'den ABD ve CIA hakkında soruşturma talebi

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebinde bulundu.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bensouda'nın, Afganistan savaşı sırasında, ABD kuvvetlerinin, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) ve Afgan askerlerinin savaş suçları işlediğine dair iddialara ve Taliban'ın işlediği insanlık suçları iddialarına yönelik soruşturma talebinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD kuvvetlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Bensouda'nın, ABD kuvvetlerinin yanı sıra, Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarıldı. Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmak istediği kaydedildi.

Bensouda, iki hafta önce, yaptığı ön soruşturmanın Afganistan'da "savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiğine inanılması için makul temel bulgu" sunduğundan soruşturma talebinde bulunacağını duyurmuştu.