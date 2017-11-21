Irak Başbakanı İbadi'den "DEAŞ açıklaması"

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

"Irak'ta DEAŞ'ı askeri olarak bitirdik ve ele geçirdiği tüm bölgelerimizi kurtardık" diyen İbadi, ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı çöl alanda DEAŞ hücrelerine karşı operasyonun da yakında biteceğini söyledi. Irak Başbakanı İbadi, söz konusu çöl alanın DEAŞ hücrelerinden temizlenmesi halinde ülkede "tam zafer" ve DEAŞ'tan kurtuluşu "milli gün" olarak ilan edeceklerini dile getirdi.

IRAK'TA DEAŞ'LA YALNIZ IRAKLILAR SAVAŞTI

Ülkede DEAŞ'a karşı karada savaşan güçlerin sadece Iraklılardan oluştuğunu vurgulayan İbadi, "Iraklıların bu mücadelesi Suriyelilerin DEAŞ'ı yenmesinde de rol oynadı." diye konuştu.

Irak Federal Mahkemesi'nin gayrimeşru referandumu iptal etme kararını da değerlendiren İbadi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kürt dostlarımızı çatışmaya yönelmemeleri konusunda uyarıyorum ve güvenliğin sağlanması için tüm yasalara uymaya çağırıyorum. Memurların maaşlarını da ödeme konusunda verdiğimiz sözümüzde duracağız ve gerekli incelemeler tamamlanınca ödemeye başlayacağız."

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

İbadi, ülkede yolsuzlukla mücadele sürecini de başlatacağını vurgulayarak, "Yolsuzluk yapanlar, ya çaldıkları malları devlete geri teslim edecek ya da hem çaldıkları meblağlardan olurlar hem de ömür boyu hapis yatarlar. Seçimi kendilerine bırakıyorum. Kendilerini güvende sanmasınlar, sonuna kadar peşlerinden gideceğiz." diye konuştu.

ABD MEDYASI “DEAŞ-PKK/PYD” İTTİFAKINA SESSİZ

"ABD'DEKİ SİYASİ ÇATIŞMALARIN BİR PARÇASI"

ABD Kongresi'nin Haşdi Şabi'ye bağlı bazı grupları terör listesine alma tasarısına ilişkin ise İbadi şunları kaydetti:

"DEAŞ'la mücadele eden grupların terörist olarak ilan edilmesine karşıyız. Bu tasarı ne şimdi ne de başka zaman uygundur ve aynı zamanda hatalıdır. Konuyu ABD yönetimiyle yakından takip ediyoruz. Bu, ABD ve kongredeki siyasi çatışmaların parçasıdır. Herhangi bir suç işlenmişse bunun cezasını biz keseriz. Bu tasarının geçeceği kanaatinde de değilim."