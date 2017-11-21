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davası 1 hafta ertelendi

Giriş Tarihi: 20.11.2017 19:37 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 01:48
Sarraf davası 1 hafta ertelendi

Türkiye'ye kumpas davasına gizli oturumda erteleme kararı alındı. Jurili duruşma 4 Aralık'a ertelendi.

İran asıllı Türk işadamı Rıza ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.

Karar savcıların ve avukatların katıldığı gizli oturumda alındı. Oturuma Sarraf katılmazken, Atilla takım elbiseyle geldi. 2 saat süren oturumun ardından duruşma salonuna basın mensupları alındı.

Jüri seçiminin yapılacağı duruşmanın 27 Kasım'a, davanın esastan görüleceği jürili duruşmanın ise 4 Aralık'a ertelendiği açıklandı.

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Sarraf davası 1 hafta ertelendi
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