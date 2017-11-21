Sarraf davası 1 hafta ertelendi

İran asıllı Türk işadamı Rıza Sarraf ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım'a ertelendi.
Karar savcıların ve avukatların katıldığı gizli oturumda alındı. Oturuma Sarraf katılmazken, Atilla takım elbiseyle geldi. 2 saat süren oturumun ardından duruşma salonuna basın mensupları alındı.
Jüri seçiminin yapılacağı duruşmanın 27 Kasım'a, davanın esastan görüleceği jürili duruşmanın ise 4 Aralık'a ertelendiği açıklandı.15 TEMMUZ’DA TANKLARLA, F-16’LARLA BAŞARAMADILAR ABD’DEKİ HUKUK DIŞI DAVAYA FETÖ YANDAŞI HÂKİM .