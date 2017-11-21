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'de Amerikan saldırısı: 100'den fazla ölü var

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 21:36 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 21:39
Somali'de Amerikan saldırısı: 100'den fazla ölü var

Afrika Komutanlığı, 'nin başkenti Mogadişu'da terör örgütü El-Şabab'a karşı başlatılan hava saldırısında 100'den fazla militan öldürüldüğünü açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti ile koordinali yürütülen operasyonlarda, terör örgütü El-Şebab'a karşı yerel saat 10.30'ta başlatılan hava saldırısında 100'den fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi.

"AMERİKALILARI KORUMAK İÇİN VURDUK"

Açıklamada, "Somali ile koordinali yürütülen operasyonlarda yerel saat 10.30'ta Mogadişu'nun kuzeybatısında terör örgütü El-Şebab kamplarına başlatılan hava saldırısında 100'den fazla militan öldürüldü. Kuvvetleri, Amerikalıları korumak ve terörist saldırılarını devre dışı bırakmak için tüm yetki ve uygun önlemleri kullanmaya devam edecek" denildi.

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Somali'de Amerikan saldırısı: 100'den fazla ölü var
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