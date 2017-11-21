Somali'de Amerikan saldırısı: 100'den fazla ölü var

Amerika Birleşik Devletleri Afrika Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Somali hükümeti ile koordinali yürütülen operasyonlarda, terör örgütü El-Şebab'a karşı yerel saat 10.30'ta başlatılan hava saldırısında 100'den fazla militanın öldürüldüğünü bildirdi.

"AMERİKALILARI KORUMAK İÇİN VURDUK"

Açıklamada, "Somali ile koordinali yürütülen operasyonlarda yerel saat 10.30'ta Mogadişu'nun kuzeybatısında terör örgütü El-Şebab kamplarına başlatılan hava saldırısında 100'den fazla militan öldürüldü. ABD Kuvvetleri, Amerikalıları korumak ve terörist saldırılarını devre dışı bırakmak için tüm yetki ve uygun önlemleri kullanmaya devam edecek" denildi.