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  3. Son dakika: Nijerya'da camiye intihar saldırısı: En az 50 ölü

Son dakika: 'da camiye intihar saldırısı: En az 50 ölü

Giriş Tarihi: 21.11.2017 12:58

'da bir camiye düzenlenen intihar saldırısında en az 50 kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika: Nijerya'da camiye intihar saldırısı: En az 50 ölü
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