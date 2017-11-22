256 yaşında ölen adamın sırrı açıklandı!

Çinli Li Ching-Yuen'in 256 yaşında öldüğü iddia ediliyor. Batılı dünyanın ortalama ömrü şu anda 70-85 yaş arasında, 100 yaşın üstünde yaşayan birinin düşünmek biraz masal gibi geliyor. Hele 200 yaşın üzerinde yaşayan birinin düşüncesi son derece şüpheli görünüyor. Bu iddia dünyanın en prestijli dergisi olan Time'da yer buldu.



İşte 256 yaşında öldüğü iddia edilen Li Ching Yuen'in hayatı;



Li Ching Yuen, bitki bilimi kariyerine 10 yaşında başladı, burada dağ aralarında otlar topladı ve ömrü uzatma özelliklerini öğrendi.