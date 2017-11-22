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5 maddede kumpas hakimi kimdir?

Giriş Tarihi: 22.11.2017 01:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 01:43
5 maddede kumpas hakimi Richard Berman kimdir?

ABD'de görülen davasının hakimi 'ın ile bağlantısı ortaya çıktı. FETÖ'cü hainlerin uydurduğu sahte belgelerle Halkbankası ve Sarraf üzerinden 'ye karşı yapılan karalama kampanyasının figüranı rolünü oynuyor. Richard Berman kimdir? Hakim Berman'ın FETÖ ile bağlantısı nedir? Berman neden FETÖ'ye hizmet ediyor?

RICHARD BERMAN KİMDİR?
Sarraf davasının hakimi Berman, 'nün yargı darbe girişiminin ardından 'ye geldi.

FETÖ'CÜ MİLİTANLARI DESTEKLİYOR?
8-9 Mayıs 2014'te Four Seasons Bosphorus ötelinde düzenlenen Adalet ve Hukuk Devleti Sempozyumuna katıldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişiminin ardından görevden alınan FETÖ'cü militanları savunarak terör örgütünün argümanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.



TÜRKİYE'YE YÖNELİK İFTİRALARI
"Tek adam iktidarının tersi olan hukuk devletinin Türkiye'de tehdit altında olduğu bir sır değildir."

"Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesiyle değiştirilmelidir."
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5 maddede kumpas hakimi Richard Berman kimdir?
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