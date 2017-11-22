5 maddede kumpas hakimi Richard Berman kimdir?

RICHARD BERMAN KİMDİR?
Sarraf davasının hakimi Berman, FETÖ
'nün 17-25 Aralık
yargı darbe girişiminin ardından Türkiye
'ye geldi.
FETÖ'CÜ MİLİTANLARI DESTEKLİYOR?
8-9 Mayıs 2014'te Four Seasons Bosphorus ötelinde düzenlenen Adalet ve Hukuk Devleti Sempozyumuna katıldı. FETÖ'nün 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişiminin ardından görevden alınan FETÖ'cü militanları savunarak terör örgütünün argümanlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK İFTİRALARI
"Tek adam iktidarının tersi olan hukuk devletinin Türkiye'de tehdit altında olduğu bir sır değildir."
"Bana göre kesinlikle tek adam iktidarı hukuk devleti ilkesiyle değiştirilmelidir."