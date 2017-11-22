Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. Mısır, Libya sınırında "silah yüklü" araçları vurdu

, sınırında "silah yüklü" araçları vurdu

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 22.11.2017 21:51 Güncelleme Tarihi: 22.11.2017 21:53
Mısır, Libya sınırında silah yüklü araçları vurdu

Savunma Bakanlığı, sınırından geçerek ülkeye girmeye çalışan "silah yüklü" 10 aracın vurulduğunu duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, silah ve mühimmat yüklü 10 aracın sınırını geçerek ülkeye girmeye çalıştığı sırada Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu operasyonun Hava Kuvvetleri ve Askeri İstihbarat birimleri arasındaki koordineli çalışma neticesinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

güvenlik güçleri, insan ve silah kaçakçılığının sıklıkla yaşandığı Libya sınırında, son iki yıldır sınır güvenliğini sağlamak için yoğun şekilde bulunuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mısır, Libya sınırında "silah yüklü" araçları vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN