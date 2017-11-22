Trump ve Putin’in telefon trafiği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Suriye'de teröristlere karşı verilen mücadelenin başarıya ulaşmasıyla Ortadoğu'da şekillenen durumu ele alan Putin ve Kral Selman'ın görüşmede, bölgede uzun vadeli çözüme yönelik atılacak adımları değerlendirdikleri kaydedildi.

"SURİYE'DE SİYASİ ÇÖZÜM İVME KAZANACAK"

Açıklamada, "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"nin, Birleşmiş Milletler himayesi altında Suriye'deki siyasi çözüme ivme kazandıracağını belirten Putin'in görüşmede, Riyad'da 22-24 Kasım'da toplanacak Suriyeli muhaliflerin de bu süreci destekleyeceklerine yönelik beklentilerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Putin ve Kral Selman'ın, petrol ve doğalgaz piyasalarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

TRUMP, PUTİN'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ&NBSP;

Öteyandan, ABD Başkanı Donald Trump da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada görüşmede Suriye, İran, Kuzey Kore ve Ukrayna ile ilgili gündeme dair konuların ele alındığı bildirildi.

PUTİN'İN İSRAİL VE MISIR İLE SURİYE TEMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de telefonda Suriye'yi görüştü.

Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in, Netanyahu ve Sisi ile gerçekleştirdiği ayrı ayrı telefon görüşmelerinde Suriye konusunun ele alındığı belirtildi.

SOÇİ ZİRVESİ İÇİN GÖRÜŞ ALIŞ VERİŞİ

Açıklamada, Putin'in, Mısırlı ve İsrailli liderlerle Suriye'de sona yaklaşan askeri operasyonlarla ilgili durumu değerlendirdiğine dikkat çekilerek, Soçi'de yarın Türk, Rus ve İranlı liderler arasında Suriye'nin ele alınacağı toplantıya yönelik de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmede, Rusya'nın Suriye krizinin çözümünde üstlendiği rol için Putin'e teşekkür ettiği vurgulanarak, Netanyahu ile Putin'in ise Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgelerini istişare ettikleri bildirildi.