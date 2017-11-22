Trump'ın Asya gezisinde fuhuş skandalı!

Washington Post'un haberine göre, Trump'ın Asya gezisi sırasında ABD askerlerinin Vietnam'da yabancı kadınlarla "uygunsuz ilişkiye" girdiği iddialarının ortaya atılmasının ardından Beyaz Saray'da görevli üç askeri personelin görev yerleri değiştirildi.

Haberde, askeri personelin Beyaz Saray İletişim Dairesi için çalıştığı belirtildi.

PENTAGON OLAYI SORUŞTURUYOR



Savunma Dairesi Sözcüsü Mark Wright da Savunma Bakanlığının (Pentagon) olayı soruşturduğunu doğruladı. Personel, yabancı kadınlarla "uygunsuz ilişkiye" girmekten suçlu bulunursa güvenlik izinlerini kaybedebilir veya daha fazla disiplin cezası alabilir.

Yine Beyaz Saray İletişim Dairesinde görevli dört askeri personel hakkında, ağustos ayında Panama'da yabancı kadınları güvenlikli bölgeye soktukları iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.