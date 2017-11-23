Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Dünya Haberleri
  3. 44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!

44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!

Giriş Tarihi: 23.11.2017 17:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 17:43
44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!

donanması, geçtiğimiz haftadan bu yana haber alınamayan kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama gerçekleştiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN