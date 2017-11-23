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44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!
44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!
Giriş Tarihi: 23.11.2017
17:42
Güncelleme Tarihi: 23.11.2017
17:43
Arjantin
donanması, geçtiğimiz haftadan bu yana haber alınamayan kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama gerçekleştiğini duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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44 mürettebatlı kayıp denizaltının kaybolduğu bölgede patlama!
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