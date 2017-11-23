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İran'dan flaş Macron açıklaması!

Giriş Tarihi: 23.11.2017 14:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 14:11

İran Devrim Muhafızları Komutan Muhammed Ali Caferi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İran'ın füze programının kısıtlanması yönündeki talebine tepki gösterdi.

İran Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Ali Caferi, 'deki ateşkes ve Lübnan'da yaşanan gerilimle ilgili konuştu.

Caferi, Devrim Muhafızları'nın Suriye'deki ateşkeste aktif bir rol oynayacağını vurguladı. Caferi, ve Suudi Arabistan'dan gelen Lübnan'da iktidar ortağı olan Hizbullah'ın silahsızlanması yönünde talepler için 'pazarlık edilemez' ifadesini kullandı.

Caferi'nin hedefindeki bir diğer isim de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vardı. İran'ın füze programını kısıtlamasını isteyen Macron'a yanıt veren Caferi bu talebi reddederek, Macron'un 'çok genç ve deneyimsiz' olduğunu söyledi.

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İran'dan flaş Macron açıklaması!
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