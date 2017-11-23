Merkel'e istifa çağrısı

Hristiyan Demokrat Birlik Partinin (CDU) gençlik teşkilatı Junge Union'un (JU) Düsseldorf Bölge Teşkilatı CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in görevinden istifa etmesini istedi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin 24 Eylül'de yapılan genel seçimlerde 1949'dan bu yana en kötü sonucu aldığına işaret eden Wensel, Merkel'in bu sonuçtan sorumlu tutulması gerektiğini dile getirdi.

Merkel'in genel seçimlerden alınan sonuçtan ders çıkarmadığı yönünde izlenim taşıdıklarını ifade eden Wensel, ülkede erken seçime gidilmesi halinde Merkel'in başbakan adayı da olmaması gerektiğini kaydetti.

SPD GENEL BAŞKANI SCHULZ: ÜLKEMİZİN ZOR DURUMDA OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Öte yandan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Martin Schulz, partisinin, ülkenin bulunduğu bu zor durumda sorumluluğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Schulz, DPA'ya yaptığı açıklamada, CDU/CSU, Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in inisiyatif almasını olumlu bulduğunu belirterek, gelecek haftalarda Almanya için iyi bir çözüm bulunacağından emin olduğunu ifade etti.

"KOALİSYON GÖRÜŞMELERİ YENİDEN BAŞLAMAYACAK"

FDP Genel Başkanı Christian Lindner ise, Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, başarısızlıkla sonuçlanan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelere yeniden başlamayacağını söyledi.

"Öngörülebilir bir dönemde FDP için federal düzeyde Yeşiller ile bir iş birliği düşünülemez." ifadesini kullanan Lindner, Yeşiller Partisi yetkililerinden koalisyon görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yaptıkları açıklamalarda iki parti arasında güven ilişkisinin tesis edilemediğini gösterdiğini kaydetti.