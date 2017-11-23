"NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor"

Scheid, Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2017 Yıllık Konferansında ittifakın siber savunma alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Siber savunma alanında ülkelerin kabiliyetlerini geliştirmesi için bilgi paylaşımının kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Scheid, bu konuda NATO'nun Avrupa Birliği ile (AB) olan iş birliğine değer verdiklerini kaydetti.

"TSUNAMİLERE BENZİYOR"

Siber saldırıları tsunamilere benzeten Scheid, bu nedenle erken uyarı sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"NATO siber ağları her ay yaklaşık olarak 500 saldırıya uğruyor." diyen Scheid, saldırıların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

NATO, siber alanı da hava, kara ve denizin yanı sıra bir askeri alan olarak değerlendiriyor.

Ay başında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısında bu tür saldırılarla mücadeleyi arttırmak için yeni Siber Operasyonları Merkezinin kurulması kararlaştırılmıştı.