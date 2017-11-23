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" her ay 500 ya uğruyor"

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 19:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 19:09
NATO her ay 500 siber saldırıya uğruyor

Muhabere ve Bilgi Ajansı Genel Direktörü Kevin Scheid, NATO'nun her ay yaklaşık 500 ya uğradığını söyledi.

Scheid, Brüksel'deki Avrupa Savunma Ajansı (EDA) 2017 Yıllık Konferansında ittifakın siber savunma alanındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Siber savunma alanında ülkelerin kabiliyetlerini geliştirmesi için bilgi paylaşımının kilit öneme sahip olduğunu vurgulayan Scheid, bu konuda 'nun Avrupa Birliği ile (AB) olan iş birliğine değer verdiklerini kaydetti.

"TSUNAMİLERE BENZİYOR"

ları tsunamilere benzeten Scheid, bu nedenle erken uyarı sistemlerinin hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

"NATO siber ağları her ay yaklaşık olarak 500 saldırıya uğruyor." diyen Scheid, saldırıların kaynağına ilişkin bilgi vermedi.

NATO, siber alanı da hava, kara ve denizin yanı sıra bir askeri alan olarak değerlendiriyor.

İşte NATO-FETÖ ihanet hattı

Ay başında düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısında bu tür saldırılarla mücadeleyi arttırmak için yeni Siber Operasyonları Merkezinin kurulması kararlaştırılmıştı.

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