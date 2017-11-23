Kayıp denizaltıdan haber var!

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, Güney Atlantik'te yürütülen arama çalışmalarında, "olağan dışı, kısa, şiddetli ve nükleer olmayan tek bir patlama sesi tespit edildiğini belirtti.

Patlama sesinin denizaltıya yönelik saldırıyla bağlantılı olabileceğine dair işaret bulunmadığını kaydeden Balbi, denizaltıdaki mürettebatın ailelerine haber verdiklerini söyledi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Balbi, ARA San Juan denizaltısının akıbeti kesinleşinceye kadar arama çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

Arjantin ordusuna ait ASA San Juan isimli denizaltıdan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.