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Kayıp dan haber var!

Giriş Tarihi: 23.11.2017 18:58 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 19:41
Kayıp denizaltıdan haber var!

'de 8 gündür kayıp olan yı arama çalışmalarında patlama sesi duyulduğu bildirildi. Arjantin Deniz Kuvvetleri'nden bir sözcü 44 kişiyi taşıyan denizaltının kaybolduğu bölgedeki olayı doğruladı.

Donanma Sözcüsü Enrique Balbi, Güney Atlantik'te yürütülen arama çalışmalarında, "olağan dışı, kısa, şiddetli ve nükleer olmayan tek bir patlama sesi tespit edildiğini belirtti.

Patlama sesinin ya yönelik saldırıyla bağlantılı olabileceğine dair işaret bulunmadığını kaydeden Balbi, denizaltıdaki mürettebatın ailelerine haber verdiklerini söyledi.

ARAMALAR DEVAM EDİYOR

Balbi, ARA San Juan denizaltısının akıbeti kesinleşinceye kadar arama çalışmalarına devam edeceklerini aktardı.

ordusuna ait ASA San Juan isimli denizaltıdan 15 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Alman yapımı dizel elektrikli denizaltı, 1983 yılında Arjantin donanmasına katılmıştı.

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Kayıp denizaltıdan haber var!
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