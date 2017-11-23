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Suudi Arabistan açıkladı: El konulacak ve yasal işlem yapılacak

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 10:59 Güncelleme Tarihi: 23.11.2017 11:14
Suudi Arabistan açıkladı: El konulacak ve yasal işlem yapılacak

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), ile 'deki fotoğraf ve video yasağına ilişkin, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." açıklamasında bulundu.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2017'de Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca, Mekke'deki ve Medine'deki içinde ve bu ibadethanelerin yerleşkesine ait açık ile kapalı alanlarda fotoğraf ve video çekimine yasak getirildiği belirtildi.

"TEDBİRİN AMACI KUTSAL TOPRAKLARI KORUMAK"

Yasağın her ne suret ve amaçla olursa olsun tüm ziyaretçiler yanında medya temsilcilerini de kapsadığı kaydedilen açıklamada, bu tedbirin kutsal mekanları koruma amacıyla alındığı vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapmasının talep edildiği bildirildi.

"İBADET YAPAN CEMAAT RAHATSIZ OLUYOR"

Fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşmasıyla, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ziyaretçilerin geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafı çekilmesi ve konuşmalarla, ibadet yapan cemaatin rahatsız edildiği belirtilen açıklamada, ziyaretçilerden de "kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı" bilgisinin geldiği ifade edildi.

"EL KONULACAK VE YASAL İŞLEM YAPILACAK"

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." bilgisi verildi.

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Suudi Arabistan açıkladı: El konulacak ve yasal işlem yapılacak
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