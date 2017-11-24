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'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi

Giriş Tarihi: 24.11.2017 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 11:07
ABD'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi

Amerika Birleşik Devleti'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan gizli deney poligonu Tonopah görüntülendi.

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ABD'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi
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