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ABD'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi
ABD
'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi
Giriş Tarihi: 24.11.2017
11:06
Güncelleme Tarihi: 24.11.2017
11:07
Amerika Birleşik Devleti'nin Nevada Eyaleti'nde bulunan gizli deney poligonu Tonopah görüntülendi.
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ABD'nin sır gibi saklanan üssü görüntülendi
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