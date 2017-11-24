Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in Irak ziyaretini iptal ettiği iddiası

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Kuzey Irak'ı ziyaret talebinin Irak hükümeti tarafından kabul edilmemesi üzerine Irak ziyaretini iptal ettiği öne sürüldü.

Alman "Der Spiegel" dergisinin haberine göre, Bakan Gabriel, Irak hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında uzlaşma sağlamak amacıyla bu ay başında Irak'a ziyaret planladı. Irak hükümeti, Gabriel'in Bağdat'a gelebileceğini ancak IKBY bölgesini ziyaret etmesinin istenmediğini Almanya Dışişleri Bakanlığına bildirdi.

IRAK GERİ ADIM ATMADI

Haberde, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in devreye girerek Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştüğü ancak Irak hükümetinin geri adım atmadığı ifade edildi.

Irak hükümetinin ısrarı üzerine Gabriel'in, Irak ziyaretini iptal ettiği belirtildi.