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'ndeki örtü çalındı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 24.11.2017 16:36
Hala Sultan Tekkesi'ndeki örtü çalındı

Rum kesiminin Larnaka bölgesinde bulunan 'ndeki örtü çalındı.

Polis Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, 'ndeki mezarın üzerinde bulunan örtünün çalındığı ve olayın ardından Rum kesiminden 'ye geçtiği ileri sürülen iki şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hırsızlığın, türbedeki caminin imamı tarafından ihbar edildiği belirtildi.

KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kiralık araçla camiye giden iki kişiden birinin cami etrafındaki demir parmaklıkların üzerinden camiye girerek örtü ile çıktığının tespit edildiği bildirildi.

Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Hiram), Hazreti Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılmış ve burada şehit düşmüştü.

Osmanlı döneminde buraya inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.

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Hala Sultan Tekkesi'ndeki örtü çalındı
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