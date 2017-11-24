Hala Sultan Tekkesi'ndeki örtü çalındı

Polis Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Hala Sultan Tekkesi'ndeki mezarın üzerinde bulunan örtünün çalındığı ve olayın ardından Rum kesiminden KKTC'ye geçtiği ileri sürülen iki şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Hırsızlığın, türbedeki caminin imamı tarafından ihbar edildiği belirtildi.

KİRALIK ARAÇLA GELDİLER

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kiralık araçla camiye giden iki kişiden birinin cami etrafındaki demir parmaklıkların üzerinden camiye girerek örtü ile çıktığının tespit edildiği bildirildi.

Hazreti Muhammed'in süt halası Hala Sultan (Ümmü Hiram), Hazreti Osman döneminde adaya yapılan seferlerden birine katılmış ve burada şehit düşmüştü.

Osmanlı döneminde buraya inşa edilen tekke, Larnaka'da Tuz Gölü yakınlarında yer alıyor.