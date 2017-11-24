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soruşturmasında 'a darbe!

Giriş Tarihi: 24.11.2017 12:35 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 12:40
Rusya soruşturmasında Trump'a darbe!

Başkanı Donald 'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'ın, hakkındaki soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı Robert Muller ile işbirliği yapmış olabileceği ileri sürüldü.

ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle, 'ın ulusak güvenlik danışmanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Flynn'ın, Rusya soruşturmasını yürüten savcı Robert Muller ile işbirliği yapacağı belirtildi. New York Times gazetesinin haberine göre, Flynn'ın, seçimlerine Rusya'nın müdahalesini araştıran savcı Robert Muller'in soruşturmasına ilişkin detayları Trump'ın hukuk danışmanlarıyla artık paylaşmamaya karar verdiği söylendi.

Bilgi aktarımını durdurma kararının Flynn'ın savcı Muller ile işbirliği yapmış olabileceği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

Habere göre Flynn Rusya soruşturmasına ilişkin detayları kısa süre öncesine kadar Trump'ın hukuk ekibiyle paylaşıyordu. Soruşturmaya yakın, ismi açıklanmayan dört kişiye dayandırılan bilgiye göre Flynn artık Trump'ın ekibine gelişmeleri aktarmıyor.

'dan ve Flynn'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

RUSYA’NN ABD SEÇİMLERİNE MÜDAHALESİ SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

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Rusya soruşturmasında Trump'a darbe!
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