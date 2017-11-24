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Devlet Başkanı , 'yi suçladı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 23.11.2017 20:25 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 01:51
Sudan Devlet Başkanı Beşir, ABD'yi suçladı

Devlet Başkanı Ömer el-, ’yi ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayarak "’de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan'ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var." dedi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de bir araya gelen Devlet Başkanı Ömer el-, Rusya ile birçok konuda aynı bakışa sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Sudan ordusunu yeniden donatmak için kapsamlı bir program başlattıklarını anlatan Beşir, "Bu konuda Rusya'dan da destek alacağız." diye konuştu.

Kızıldeniz etrafında şekillenen politik gelişmeleri endişe verici bulduklarının altını çizen Beşir, "'nin bu konulardaki müdahalesinin de bir problem olduğuna inanıyoruz. Bu konuyu, Kızıldeniz'deki üslerin kullanımı açısından değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN SALDIRGAN EYLEMLERİNDEN KORUNMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Beşir, ABD'yi diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmekle suçlayarak "'de bu nedenle bir felaket yaşandı. Sudan'ın da iki devlet olarak bölünmesi ABD yüzündendir. Bu nedenle ABD'nin saldırgan eylemlerinden korunmaya ihtiyacımız var. Rusya ile bazı alanlarda işbirliği yapmak istiyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Sudan ile özellikle enerji, tarım ve askeri teknik alanlar olmak üzere iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

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Sudan Devlet Başkanı Beşir, ABD'yi suçladı
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