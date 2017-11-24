Suudi Prens'ten flaş açıklama: Gözaltındakilerle...

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, New York Times'a bir röportaj verdi. Suudi Prens'in hedefinde İran ve İran'ın dini lideri Ali Hamaney vardı.

Muhammed bin Salman, Ayetullah Ali Hamaney liderliğindeki İran'ın genişlemesiyle yüzleşilmesi gerektiğini söyledi.

Veliaht Prens, Hamaney için "Avrupa'dan öğrendğimiz gibi ödün vermek işe yaramıyor. İran'daki yeni Hitler'in Avrupa'da olanları Ortadoğu'da tekrar etmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"GÖZALTINDAKİLERİN YÜZDE 95'İYLE ANLAŞMAYA VARILDI"

Muhammed bin Selman'ın röportajdaki bir diğer önemli gündem maddesi de ülkede devam eden yolsuzluk operasyonlarıydı. Veliaht Prens, gözaltına alınanların büyük bir çoğunluğunun anlaşmaya gitmeyi kabul ettiğini söyledi.

Muhammed bin Selman, "Onlara elimizdeki tüm belgeleri gösterdik ve bunları gördüklerinde yüzde 95'i bir anlaşma yapmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, "Yüzde 1'i kendisinin temiz olduğunu kanıtladı ve onlar hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Yüzde 4'ü ise yolsuzluk yapmadıklarını savundu ve avukatlarıyla birlikte mahkemeye gitmek istedi" şeklinde konuştu.

Suudi Krallığı ile anlaşmaya giden sanıkların, mal varlıklarının bir bölümünü Suudi hazinesine aktaracağı düşünülüyor. Prens Muhammed'in şüphelilerle yaptığı anlaşma doğrultusunda tahmini 100 milyar doları Suudi kasasına koyması bekleniyor.

2 hafta önce aralarında 11 prens, 4 bakan ve eski bakanların olduğu kişiler yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınmış, savcılık daha sonra 208 kişinin gözaltında olduğunu açıklamıştı.