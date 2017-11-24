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Yolcularla dolu trenin tavanından çıktı!

Giriş Tarihi: 23.11.2017 23:41 Güncelleme Tarihi: 24.11.2017 01:51
Yolcularla dolu trenin tavanından çıktı!

Endonezya'da şehirler arası bir trende yolcuları korkutan bir olay yaşandı.

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Yolcularla dolu trenin tavanından çıktı!
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